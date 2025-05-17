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Форвард «Трактора» — после третьей игры финала: своеобразная перекличка с Радуловым была

Форвард «Трактора» — после третьей игры финала: своеобразная перекличка с Радуловым была
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Нападающий «Трактора» Егор Попов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

«Перерыв у меня был долгий, но был рад вернуться. Прекрасная атмосфера, ребята помогли войти в игру, где-то через силовую игру приходилось это делать. Неплохо играли, в плане характера не уступили, надо подправить нюансы, чтобы было легче играть.

Девять силовых приёмов — возможно, переизбыток команде, долго смотрел хоккей со стороны, а тут финал, хотел помочь. С Радуловым своеобразная перекличка получилась, где-то похвалил за силовые приёмы. Был готов играть, знал, что будет битва, ночью спал хорошо, сны снились.

В финале намного больше цена ошибки, чувствуется накал и на льду, и вне арены. Эмоции непередаваемые. Соперник поднялся на одну ступень выше, нам надо будет его догнать, приложить все силы в следующей игре», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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