Форвард «Трактора» — после третьей игры финала: своеобразная перекличка с Радуловым была

Нападающий «Трактора» Егор Попов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.
«Перерыв у меня был долгий, но был рад вернуться. Прекрасная атмосфера, ребята помогли войти в игру, где-то через силовую игру приходилось это делать. Неплохо играли, в плане характера не уступили, надо подправить нюансы, чтобы было легче играть.
Девять силовых приёмов — возможно, переизбыток команде, долго смотрел хоккей со стороны, а тут финал, хотел помочь. С Радуловым своеобразная перекличка получилась, где-то похвалил за силовые приёмы. Был готов играть, знал, что будет битва, ночью спал хорошо, сны снились.
В финале намного больше цена ошибки, чувствуется накал и на льду, и вне арены. Эмоции непередаваемые. Соперник поднялся на одну ступень выше, нам надо будет его догнать, приложить все силы в следующей игре», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 17 мая 2025
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