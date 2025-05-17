Форвард «Локомотива» Сурин: первый матч присматривались. Третий матч — бойня

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин подвёл итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:2, 2-1).

«Совсем другой матч получился. Первый матч присматривались, во втором реабилитировались за первый матч, третий матч — такая бойня, мы вытерпели, реализовали свои моменты. Были готовы, что здесь шесть полевых игроков — фанаты, арена даёт импульс. Давление с трибун мне очень нравится, кайфую.

Перелом в серии? Да ещё начало серии, играть и играть, будем выходить с холодной головой: новый матч — новая бойня. Мы знали, что от «Трактора» ждать, они хотели реабилитироваться за поражение в Ярославле. О чём говорил с Фукале? Мы на английском говорили, вы не поймёте. Слушаю советы старших, и от Радулова, он много подсказывает, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.