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Форвард «Локомотива» Сурин: первый матч присматривались. Третий матч — бойня

Форвард «Локомотива» Сурин: первый матч присматривались. Третий матч — бойня
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин подвёл итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:2, 2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

«Совсем другой матч получился. Первый матч присматривались, во втором реабилитировались за первый матч, третий матч — такая бойня, мы вытерпели, реализовали свои моменты. Были готовы, что здесь шесть полевых игроков — фанаты, арена даёт импульс. Давление с трибун мне очень нравится, кайфую.

Перелом в серии? Да ещё начало серии, играть и играть, будем выходить с холодной головой: новый матч — новая бойня. Мы знали, что от «Трактора» ждать, они хотели реабилитироваться за поражение в Ярославле. О чём говорил с Фукале? Мы на английском говорили, вы не поймёте. Слушаю советы старших, и от Радулова, он много подсказывает, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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