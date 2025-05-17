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Форвард «Локомотива» Каюмов — о серии с «Трактором»: стараемся бить в одну точку

Форвард «Локомотива» Каюмов — о серии с «Трактором»: стараемся бить в одну точку
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов после победы над «Трактором» (5:2, 2-1) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина высказался об этой финальной серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

«Играем в свою игру, пацаны выстояли, хорошие голы забили. Повреждения на лице? В зеркало стараюсь не смотреть (смеётся), но ничего страшного, это же хоккей, а не шахматы. Лучше заиграл после силового приёма? Лампочку встряхнул, наверное, как там в боксе говорят. Первый гол — благодарен ребятам, подсказывают, пользуюсь, бросил — забил.

Стараемся бить в одну точку, всё дело в нас, надо играть в свою игру. Уроки после прошлогоднего финала? Просто разобрали «Трактор», каких-то уроков не было. У них много мастеров, которые могут создавать моменты. Не могу сказать, что третий период сыграли эталонно, начали откатываться опять, пропустили, могли сыграть чуть получше», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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