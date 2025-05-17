Форвард «Локомотива» Каюмов — о серии с «Трактором»: стараемся бить в одну точку

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов после победы над «Трактором» (5:2, 2-1) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина высказался об этой финальной серии.
«Играем в свою игру, пацаны выстояли, хорошие голы забили. Повреждения на лице? В зеркало стараюсь не смотреть (смеётся), но ничего страшного, это же хоккей, а не шахматы. Лучше заиграл после силового приёма? Лампочку встряхнул, наверное, как там в боксе говорят. Первый гол — благодарен ребятам, подсказывают, пользуюсь, бросил — забил.
Стараемся бить в одну точку, всё дело в нас, надо играть в свою игру. Уроки после прошлогоднего финала? Просто разобрали «Трактор», каких-то уроков не было. У них много мастеров, которые могут создавать моменты. Не могу сказать, что третий период сыграли эталонно, начали откатываться опять, пропустили, могли сыграть чуть получше», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 17 мая 2025
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