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Капитан «Трактора» Ткачёв прокомментировал поражение в третьем матче финала КХЛ

Капитан «Трактора» Ткачёв прокомментировал поражение в третьем матче финала КХЛ
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Нападающий и капитан «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в третьем матче серии финала Кубка Гагарина от «Локомотива» (2:5, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

«Считаю, что здорово начали и по статистике, и по игре, задали хороший темп, держали его до конца. Не смогли реализовать свои моменты. Немного перемудрили с шайбой, лишний пас искали, их вратарь здорово играл сегодня.

Надо поправить наши раскаты, должны заходить в зону с контролем. Темп был приличным, но много сил тратим при потерях в средней зоне, тогда будет больше контроля и больше бросков. По игре ли счёт? Два гола в пустые ворота: где-то мы неправильно действовали при игре вшестером, где-то не повезло.

Ребята, которые вошли в состав, выступили отлично, гол забили, но потери Робинсона и Светлакова существенны. Мысли о мести только мешают, наши ребята играют плотно и по правилам. У нас 30 против 7 силовых приёмов было в первом периоде. Кто кого убивает?» — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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