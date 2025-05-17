Капитан «Трактора» Ткачёв прокомментировал поражение в третьем матче финала КХЛ

Нападающий и капитан «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в третьем матче серии финала Кубка Гагарина от «Локомотива» (2:5, 1-2).
«Считаю, что здорово начали и по статистике, и по игре, задали хороший темп, держали его до конца. Не смогли реализовать свои моменты. Немного перемудрили с шайбой, лишний пас искали, их вратарь здорово играл сегодня.
Надо поправить наши раскаты, должны заходить в зону с контролем. Темп был приличным, но много сил тратим при потерях в средней зоне, тогда будет больше контроля и больше бросков. По игре ли счёт? Два гола в пустые ворота: где-то мы неправильно действовали при игре вшестером, где-то не повезло.
Ребята, которые вошли в состав, выступили отлично, гол забили, но потери Робинсона и Светлакова существенны. Мысли о мести только мешают, наши ребята играют плотно и по правилам. У нас 30 против 7 силовых приёмов было в первом периоде. Кто кого убивает?» — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 17 мая 2025
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