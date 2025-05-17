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«Трактор» проиграл «Локомотиву» шесть домашних матчей подряд

«Трактор» проиграл «Локомотиву» шесть домашних матчей подряд
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:5, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина и, таким образом, потерпел шестое поражение подряд от ярославской команды на домашней арене.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

Ранее челябинский клуб проиграл «Локомотиву» дома 4 сентября 2022 года со счётом 0:4, 7 января 2024 года (1:3), 6 апреля 2024 года (1:2), 8 апреля 2024 года (0:3) и 3 ноября того же года со счётом 3:5.

Следующая встреча финальной серии Кубка Гагарина — 2025 пройдёт в понедельник, 19 мая, в Челябинске. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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