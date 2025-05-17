«Трактор» проиграл «Локомотиву» шесть домашних матчей подряд

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:5, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина и, таким образом, потерпел шестое поражение подряд от ярославской команды на домашней арене.

Ранее челябинский клуб проиграл «Локомотиву» дома 4 сентября 2022 года со счётом 0:4, 7 января 2024 года (1:3), 6 апреля 2024 года (1:2), 8 апреля 2024 года (0:3) и 3 ноября того же года со счётом 3:5.

Следующая встреча финальной серии Кубка Гагарина — 2025 пройдёт в понедельник, 19 мая, в Челябинске. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.