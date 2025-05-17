Главный тренер «Динамо» СПб: Петербург достоин иметь больше одной команды в КХЛ

Главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург Игорь Гришин ответил на вопрос о перспективах участия команды в Континентальной хоккейной лиге, отметив условия, необходимые для осуществления этого.

«Удивляет ли, что на данный момент Санкт-Петербург представлен лишь одной командой КХЛ? На самом деле — удивляет. Я думаю, что такой большой город и такая аудитория, которая болеет за хоккей, достойна быть представленной не одной командой в Континентальной хоккейной лиге.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы «Динамо» СПб было в КХЛ, но я думаю, что сейчас не лучшие времена для того, чтобы делать вот этот шаг вперёд. Условия, в принципе, есть. Надо, в общем-то, просто иметь определённый бюджет. Наверное, это сейчас просто невозможно», — приводит слова Гришина пресс-служба клуба.

«Динамо» СПб выступает во Всероссийской хоккейной лиге. Ранее клуб лишился возможности выйти в финал плей-офф ВХЛ, проиграв команде «Торпедо-Горький» в серии полуфинала со счётом 3-4.