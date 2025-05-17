Форвард «Виннипега» Шайфли может пропустить матч с «Далласом» из-за смерти отца

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли узнал утром 17 мая, что потерял отца. Об этом сообщает журналист Sportsnet Шон Рейнольдс в соцсети X (ранее Twitter). Напомним, в ночь на 18 мая команда проведёт шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

По информации источника, Марк не отправился с командой на утреннюю раскатку, а остался в отеле в Далласе. Отмечается, что главный тренер команды Скотт Арниэл пока находится вместе с хоккеистом.

В этой серии Шайфли отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Встреча между командами начнётся в 3:00 по московскому времени. «Виннипег» уступает в серии со счётом 2-3.