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Форвард «Виннипега» Шайфли может пропустить матч с «Далласом» из-за смерти отца

Форвард «Виннипега» Шайфли может пропустить матч с «Далласом» из-за смерти отца
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Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли узнал утром 17 мая, что потерял отца. Об этом сообщает журналист Sportsnet Шон Рейнольдс в соцсети X (ранее Twitter). Напомним, в ночь на 18 мая команда проведёт шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Марк не отправился с командой на утреннюю раскатку, а остался в отеле в Далласе. Отмечается, что главный тренер команды Скотт Арниэл пока находится вместе с хоккеистом.

В этой серии Шайфли отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Встреча между командами начнётся в 3:00 по московскому времени. «Виннипег» уступает в серии со счётом 2-3.

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