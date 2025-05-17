Канадский форвард «Ак Барса» О'Делл поблагодарил Казань в социальной сети

Канадский форвард «Ак Барса» Эрик О’Делл на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором поблагодарил Казань.

«Спасибо, Казань», — написал О'Делл на русском.

В «Ак Барс» 34-летний канадец перешёл по ходу сезона из московского «Динамо», за которое провёл 14 матчей. В составе казанской команды О'Делл провёл 22 игры в регулярном чемпионате, в которых отметился двумя голами и двумя передачами. Также на счету форварда 13 встреч в плей-офф КХЛ, в которых он набрал 7 (3+4) очков.

Ранее аналогичный пост с благодарностью своему клубу опубликовал нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа.