Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Ак Барса» О'Делл поблагодарил Казань в социальной сети

Канадский форвард «Ак Барса» О'Делл поблагодарил Казань в социальной сети
Комментарии

Канадский форвард «Ак Барса» Эрик О’Делл на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором поблагодарил Казань.

«Спасибо, Казань», — написал О'Делл на русском.

В «Ак Барс» 34-летний канадец перешёл по ходу сезона из московского «Динамо», за которое провёл 14 матчей. В составе казанской команды О'Делл провёл 22 игры в регулярном чемпионате, в которых отметился двумя голами и двумя передачами. Также на счету форварда 13 встреч в плей-офф КХЛ, в которых он набрал 7 (3+4) очков.

Ранее аналогичный пост с благодарностью своему клубу опубликовал нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа.

Материалы по теме
Нападающий Макс Комтуа в социальной сети поблагодарил «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android