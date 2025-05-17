Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада — Словакия, результат матча 17 мая 2025, счет 7:0, ЧМ по хоккею 2025

Канада разгромила сборную Словакии на ЧМ-2025 со счётом 7:0
Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 7:0 одержала канадская сборная.

ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 0
Словакия
1:0 Монтур – 14:44 (pp)     2:0 Фёрстер (Эванс, Селебрини) – 15:48     3:0 Кросби (Селебрини, Монтур) – 23:25     4:0 Селебрини (Кросби, Мэтисон) – 38:08     5:0 Маккиннон (Хорват, Мэтисон) – 38:59     6:0 Кросби (Добсон, Конечны) – 46:58     7:0 Маккиннон (Кайлли) – 48:34    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Монтур, Тайсон Фёрстер, Сидни Кросби (дважды), Маклин Селебрини и Натан Маккиннон (дважды).

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Уникальная победа Швеции и фантастический отрезок Дании. Итоги дня на ЧМ-2025
Уникальная победа Швеции и фантастический отрезок Дании. Итоги дня на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android