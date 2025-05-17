Канада разгромила сборную Словакии на ЧМ-2025 со счётом 7:0
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 7:0 одержала канадская сборная.
ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 0
Словакия
1:0 Монтур – 14:44 (pp) 2:0 Фёрстер (Эванс, Селебрини) – 15:48 3:0 Кросби (Селебрини, Монтур) – 23:25 4:0 Селебрини (Кросби, Мэтисон) – 38:08 5:0 Маккиннон (Хорват, Мэтисон) – 38:59 6:0 Кросби (Добсон, Конечны) – 46:58 7:0 Маккиннон (Кайлли) – 48:34
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Монтур, Тайсон Фёрстер, Сидни Кросби (дважды), Маклин Селебрини и Натан Маккиннон (дважды).
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
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