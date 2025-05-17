Канада разгромила сборную Словакии на ЧМ-2025 со счётом 7:0

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 7:0 одержала канадская сборная.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Монтур, Тайсон Фёрстер, Сидни Кросби (дважды), Маклин Селебрини и Натан Маккиннон (дважды).

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.