Сборная Дании уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Дании и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 6:3 одержали датские хоккеисты.

В составе команды Дании отличились Патрик Русселль, Миккель Огор, Йонас Рённбьерг (дважды), Йоахим Блихфельд и Ник Олесен. В составе сборной Норвегии шайбами отметились Эйрик Сальстен, Якоб Берглунд и Томас Ольсен.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.