Сборная Дании уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Дании и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 6:3 одержали датские хоккеисты.
ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Дания
Окончен
6 : 3
Норвегия
1:0 Русселль (Мёльгор, Блихфельд) – 13:42 (pp) 2:0 Огор (Йенсен, Мёльгор) – 14:38 (pp) 2:1 Сальстен (Сольберг, Берглунд) – 15:14 3:1 Рённбьерг (Русселль, Йенсен) – 27:25 4:1 Блихфельд (Бруггиссер, Вайсе Матиасен) – 30:32 (pp) 5:1 Рённбьерг – 34:59 5:2 Берглунд – 36:59 6:2 Олесен (Блихфельд, Вайсе Матиасен) – 49:46 (pp) 6:3 Ольсен (Йонсен, Сольберг) – 59:37 (pp)
В составе команды Дании отличились Патрик Русселль, Миккель Огор, Йонас Рённбьерг (дважды), Йоахим Блихфельд и Ник Олесен. В составе сборной Норвегии шайбами отметились Эйрик Сальстен, Якоб Берглунд и Томас Ольсен.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
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