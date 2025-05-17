ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 17 мая, календарь, таблица

Сегодня, 17 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 17 мая:
Группа А. Финляндия — Латвия — 2:1;
Группа В. США — Германия — 6:3;
Группа А. Франция — Швеция — 0:4;
Группа В. Чехия — Казахстан — 8:1;
Группа А. Канада — Словакия — 7:0;
Группа В. Дания — Норвегия — 6:3.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.