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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 17 мая 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 17 мая 2025 года
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В субботу, 17 мая, состоялся третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором челябинский «Трактор» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 17 мая 2025 года:

«Трактор» — «Локомотив» — 2:5.

Таким образом, ярославский клуб повёл в серии со счётом 2-1.

Следующий матч команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в понедельник, 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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