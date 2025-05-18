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Результаты матчей плей-офф ВХЛ на 17 мая 2025 года

Результаты матчей плей-офф ВХЛ на 17 мая 2025 года
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В субботу, 17 мая, состоялась первая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей финальной серии плей-офф ВХЛ на 17 мая:

«Химик» (Воскресенск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 2:3.

Напомним, в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо-Горький» одержало победу над «Динамо-Санкт-Петербург» со счётом 4-3. «Химик», в свою очередь, одолел «Югру» (4-1).

Борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

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