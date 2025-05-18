Тренер «Вашингтона» – о следующем сезоне для Овечкина: готовьте попкорн

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от игры российского форварда Александра Овечкина в следующем сезоне.

«Невозможно ограничить то, что этот парень делает. Я не удивлюсь, если он снова начнет следующий сезон с такого же темпа, и все будут спрашивать: «Что вообще происходит в 40 лет?», а он уже будет забивать 900-й гол и больше. Я вообще ничего не исключаю, даже несмотря на возраст. Так что, как однажды сказал Террелл Оуэнс – «Готовьте попкорн», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.