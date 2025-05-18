Александр Овечкин оценил минувший сезон для «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин подвёл итоги сезона Национальной хоккейной лиги для команды.

«Это был отличный год — для меня, для клуба, для команды, да и для вас тоже, потому что было много ярких моментов. Конечно, проигрывать в плей-офф — это ужасно, но я думаю, что опыт, который мы получили в этом сезоне, поможет нам вырасти и стать лучше в следующем сезоне», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» выиграл Восточную конференцию. В первом раунде Кубка Стэнли команда обыграла «Монреаль Канадиенс» (4-1), а во втором уступила «Каролине Харрикейнз» (1-4).