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Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о возможном уходе Александра Овечкина из клуба

Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о возможном уходе Александра Овечкина из клуба
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон ответил на вопрос о возможном уходе капитана столичной команды, звёздного форварда Александра Овечкина из команды. Контракт 39-летнего нападающего истекает летом 2026 года.

«Не представляю даже на мгновение, что Овечкин может покинуть «Кэпиталс». Он по-прежнему активно выступает на льду… Его заслуги невозможно игнорировать. Это непревзойдённый лидер, и я абсолютно уверен, что он продолжит радовать нас своей игрой ещё много лет», — приводит слова Уилсона журналист Сэмми Сильбер в соцсети X (ранее Twitter).

В прошедшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате записал на свой счёт 44 заброшенных шайбы и 29 ассистов. В плей-офф он отметился пятью голами и одной результативной передачей.

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