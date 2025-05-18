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«Такое выпадает нечасто». Кросби – о минувшем сезоне для Овечкина

«Такое выпадает нечасто». Кросби – о минувшем сезоне для Овечкина
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о минувшем сезоне для «Вашигтон Кэпиталз» и российского нападающего Александра Овечкина.

«У них были высокие ожидания в этом году после такого сезона, так что, думаю, для них это немного разочаровывающе. Но с таким сезоном, какой был у Овечкина, и с тем, чего он добился, это было круто — и для него, и для его команды, и для всей лиги, и для всех, кто стал частью этого. Такое выпадает нечасто», — приводит слова Кросби Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» выиграл Восточную конференцию. В первом раунде Кубка Стэнли команда обыграла «Монреаль Канадиенс» (4-1), а во втором уступила «Каролине Харрикейнз» (1-4). Овечкин в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

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