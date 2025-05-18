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Матвей Мичков высказался о новом главном тренере «Филадельфии»

Матвей Мичков высказался о новом главном тренере «Филадельфии»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился мнением о новом главном тренере команды Рике Токкете.

«С приходом нового тренера всегда начинается новая глава. Я пока не знаком с Риком Токкетом и не могу дать много комментариев. Важно, чтобы команда улучшила свои результаты и смогла выйти в плей-офф. Лично для меня важно ощущать свободу на льду. Когда я чувствую себя ограниченным, внимание уходит не на те вещи. Я стремлюсь к полноценному игровому времени без каких-либо рамок. Это позволяет мне демонстрировать наилучшие качества своей игры», — приводит слова Мичкова RG.

Напомним, Рик Токкет возглавил «Филадельфию», подписав контракт на пять лет. Его последним клубом был «Ванкувер Кэнакс». На посту главного тренера Токкет сменил Джона Тортореллу, который был уволен из «лётчиков» в конце марта 2025 года.

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