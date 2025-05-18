Мичков рассказал, на что готов пойти, чтобы «Филадельфия» вышла в плей-офф НХЛ в 2026 году

20-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своей готовности следовать указаниям главного тренера Рика Токкета ради выхода команды в плей-офф НХЛ в 2026 году.

«Скажу откровенно, я готов следовать указаниям тренера. Главное — чтобы команда пробилась в плей-офф. Если для этого мне придётся набрать меньше очков, я это приму. Лучше так, чем количество очков выше, но снова остаться за пределами плей-офф. Я устал от поражений; моя цель — побеждать», — приводит слова Мичкова RG.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков записал на свой счёт 63 очка, из которых 26 составили заброшенные шайбы, а 37 — результативные передачи. Он стал лучшим снайпером среди дебютантов и разделил второе место по общему количеству очков среди новичков с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», который был выбран под первым номером на драфте 2024 года.

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