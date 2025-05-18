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«Надеялись на иное». Владелец «Вашингтона» — об итогах плей-офф НХЛ

«Надеялись на иное». Владелец «Вашингтона» — об итогах плей-офф НХЛ
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис подвёл итоги сезона для команды.

«Прошлый вечер ознаменовал завершение 50-го юбилейного сезона «Вашингтона». Мы надеялись на иное завершение нашего плей-офф и разделяем разочарование вместе с нашими игроками и болельщиками. Мы всегда стремимся завершать сезон с Кубком Стэнли… и всегда непросто, когда не удаётся достичь этой цели.
Благодаря грамотным и стратегическим решениям нашего руководства во главе с Брайаном Маклелланом и Крисом Патриком, а также под руководством главного тренера Спенсера Карбери, как молодые, так и опытные игроки вышли на передний план — двигая команду вперёд и выйдя во второй раунд плей-офф при поддержке преданных фанатов, которые переживали каждый момент вместе с нами. Наши болельщики побили рекорды по просмотрам, в очередной раз подтвердив, насколько глубоко «Кэпиталз» вплетены в культуру региона.

Мы невероятно гордимся нашими игроками, тренерами, персоналом и руководством за всё, что было сделано… «Кэпиталз» выходили в плей-офф 16 из последних 18 сезонов, что доказывает, почему команда остаётся одной из самых стойких и динамичных франшиз в НХЛ. С мощным сочетанием опытных ветеранов и поднимающихся звёзд будущее выглядит ярким, и мы с оптимизмом смотрим вперёд.

Огромное спасибо «Кэпиталз» за незабываемый сезон и спасибо болельщикам за вашу поддержку, энергию и страсть. Мы с нетерпением ждём встречи с вами на льду снова в октябре», — написал Леонсис на личной странице в своей социальной сети X.

«Вашингтон» выиграл Восточную конференцию. В первом раунде Кубка Стэнли команда обыграла «Монреаль Канадиенс» (4-1), а во втором уступила «Каролине Харрикейнз» (1-4).

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