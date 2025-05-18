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«Еду в Херши». Овечкин с юмором ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

«Еду в Херши». Овечкин с юмором ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о планах по поводу дальнейшей карьеры. Россиянин сказал, что планирует сыграть за форм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс», который играет в плей-офф АХЛ.

«Я просто собрал вещи. Еду в Херши. У них плей-офф, так что увидимся там», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» завершил борьбу в Кубке Стэнли. В первом раунде плей-офф НХЛ команда обыграла «Монреаль Канадиенс» (4-1), а во втором уступила «Каролине Харрикейнз» (1-4).

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.

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