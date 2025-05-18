Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владелец «Вашингтона»: Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ

Владелец «Вашингтона»: Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ
Комментарии

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о российском нападающем Александре Овечкине после завершения сезона. Столичный клуб во втором раунде плей-офф проиграл в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4)

«Овечкин вписал своё имя в историю, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру — окончательно закрепив за собой статус иконы НХЛ и Вашингтона, посвятив всю свою карьеру этой команде и городу», — написал Леонсис на личной странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.

Материалы по теме
Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше
Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android