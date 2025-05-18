Владелец «Вашингтона»: Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о российском нападающем Александре Овечкине после завершения сезона. Столичный клуб во втором раунде плей-офф проиграл в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4)

«Овечкин вписал своё имя в историю, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру — окончательно закрепив за собой статус иконы НХЛ и Вашингтона, посвятив всю свою карьеру этой команде и городу», — написал Леонсис на личной странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.