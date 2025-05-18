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Данила Юров обратился к болельщикам «Миннесоты» после подписания контракта новичка

Данила Юров обратился к болельщикам «Миннесоты» после подписания контракта новичка
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Российский новичок «Миннесоты», нападающий Данила Юров, обратился к болельщикам клуба после подписания трёхлетнего контракта с «дикарями».

«Привет «Миннесота»! Я жду с нетерпением чтобы приступить к работе в Сент-Поле (столица Штата, — Прим. «Чемпионата»). Увидимся в сентябре», — сказал Юров в видеоролике, опубликованном в официальном аккаунте «Уайлд» в социальных сетях.

Данила Юров Подробнее

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В текущем сезоне на счету 21-летнего игрока 51 матч и 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе магнитогорской команды Юров выиграл Кубок Гагарина.

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