Защитник «Далласа» Миро Хейсканен повторил достижение Сергея Зубова в Кубке Стэнли

Финский защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен отметился результативной передачей в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты.

Таким образом, на счету 25-летнего Хейсканена стало 12 (4+8) очков за карьеру в Кубке Стэнли в матчах, в которых его команда может оформить выход в следующий раунд. Финн повторил рекорд россиянина Сергея Зубова по результативным баллам среди защитников в истории франшизы «Даллас Старз» / «Миннесота Норд Старз» в аналогичных матчах. На счету Зубова также 12 (1+11) очков с той лишь разницей, что Хейсканену на это потребовалось 12 матчей, а россиянину — 15.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Хейсканена, с учётом этой игры, 2 (0+2) очка в трёх играх. Он пропустил начало нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли из-за травмы.