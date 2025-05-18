Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен повторил достижение Сергея Зубова в Кубке Стэнли

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен повторил достижение Сергея Зубова в Кубке Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Финский защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен отметился результативной передачей в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Перерыв
1 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12    

Таким образом, на счету 25-летнего Хейсканена стало 12 (4+8) очков за карьеру в Кубке Стэнли в матчах, в которых его команда может оформить выход в следующий раунд. Финн повторил рекорд россиянина Сергея Зубова по результативным баллам среди защитников в истории франшизы «Даллас Старз» / «Миннесота Норд Старз» в аналогичных матчах. На счету Зубова также 12 (1+11) очков с той лишь разницей, что Хейсканену на это потребовалось 12 матчей, а россиянину — 15.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Хейсканена, с учётом этой игры, 2 (0+2) очка в трёх играх. Он пропустил начало нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли из-за травмы.

Материалы по теме
Рантанен стал первым игроком в истории «Далласа» с 18 очками в 10 играх плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android