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Марк Шайфли открыл счёт в 6-м матче с «Далласом». Он мог пропустить игру из-за смерти отца

Марк Шайфли открыл счёт в 6-м матче с «Далласом». Он мог пропустить игру из-за смерти отца
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В эти минуты в Далласе (США) проходит шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Виннипег Джетс». На данный момент подходит к концу третий период, счёт в матче 1:1. Первый гол в этой игре забил нападающий «реактивщиков» Марк Шайфли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Перерыв
1 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12    

Примечательно, что 32-летний канадец изначально мог не выйти на этот матч, поскольку прямо перед ним узнал о смерти отца. Тем не менее Шайфли нашёл в себе силы не только сыграть, но и отличиться голом.

«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу Марка, заброшенную в трагический для его семьи день:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Шайфли, с учётом этой игры, 11 (5+6) очков в 11 встречах.

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