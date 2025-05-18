Марк Шайфли открыл счёт в 6-м матче с «Далласом». Он мог пропустить игру из-за смерти отца

В эти минуты в Далласе (США) проходит шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Виннипег Джетс». На данный момент подходит к концу третий период, счёт в матче 1:1. Первый гол в этой игре забил нападающий «реактивщиков» Марк Шайфли.

Примечательно, что 32-летний канадец изначально мог не выйти на этот матч, поскольку прямо перед ним узнал о смерти отца. Тем не менее Шайфли нашёл в себе силы не только сыграть, но и отличиться голом.

«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу Марка, заброшенную в трагический для его семьи день:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Шайфли, с учётом этой игры, 11 (5+6) очков в 11 встречах.