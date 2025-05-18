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Даллас Старз — Виннипег Джетс, результат матча 18 мая 2025, счёт 2:1 ОТ, шестой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Даллас» победил «Виннипег» в овертайме шестой игры серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
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В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу в овертайме с результатом 2:1 (счёт в серии 4-2) и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

В составе победителей голами отличились канадский нападающий Сэм Стил и Томас Харли (1+1). У гостей единственную шайбу забросил канадский форвард Марк Шайфли. Российские игроки, принимавшие участие в сегодняшнем матче: Владислав Наместников (оба «Виннипег»), Илья Любушкин и Евгений Дадонов (оба «Даллас») голевыми действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В полуфинале Кубка Стэнли «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

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