«Даллас» победил «Виннипег» в овертайме шестой игры серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу в овертайме с результатом 2:1 (счёт в серии 4-2) и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

В составе победителей голами отличились канадский нападающий Сэм Стил и Томас Харли (1+1). У гостей единственную шайбу забросил канадский форвард Марк Шайфли. Российские игроки, принимавшие участие в сегодняшнем матче: Владислав Наместников (оба «Виннипег»), Илья Любушкин и Евгений Дадонов (оба «Даллас») голевыми действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В полуфинале Кубка Стэнли «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: