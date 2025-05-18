Видео: невероятный сейв голкипера «Далласа» Джейка Эттингера в шестом матче с «Виннипегом»
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Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер отметился невероятным спасением в середине третьего периода шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли—2025 с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты в Далласе.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28 1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12 2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)
Американец остановил шайбу буквально на ленточке после броска форварда «реактивщиков» Мэйсона Эпплтона по практически пустым воротам.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эффектного момента с участием вратаря «Старз»:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Эттингера, без учёта этой игры, 12 матчей, в которых он отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,60.
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