Видео: невероятный сейв голкипера «Далласа» Джейка Эттингера в шестом матче с «Виннипегом»

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер отметился невероятным спасением в середине третьего периода шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли—2025 с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты в Далласе.

Американец остановил шайбу буквально на ленточке после броска форварда «реактивщиков» Мэйсона Эпплтона по практически пустым воротам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эффектного момента с участием вратаря «Старз»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Эттингера, без учёта этой игры, 12 матчей, в которых он отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,60.