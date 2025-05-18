Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео: невероятный сейв голкипера «Далласа» Джейка Эттингера в шестом матче с «Виннипегом»

Видео: невероятный сейв голкипера «Далласа» Джейка Эттингера в шестом матче с «Виннипегом»
Комментарии

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер отметился невероятным спасением в середине третьего периода шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли—2025 с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты в Далласе.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

Американец остановил шайбу буквально на ленточке после броска форварда «реактивщиков» Мэйсона Эпплтона по практически пустым воротам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эффектного момента с участием вратаря «Старз»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Эттингера, без учёта этой игры, 12 матчей, в которых он отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,60.

Материалы по теме
Защитник «Далласа» Миро Хейсканен повторил достижение Сергея Зубова в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android