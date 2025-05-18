Определилась пара финала конференции плей-офф НХЛ на Западе

В Далласе (США) завершился шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-2.

Таким образом, «Старз» вышли в финал Западной конференции, в котором сыграют с «Эдмонтон Ойлерз». Ранее «нефтяники» в своём противостоянии взяли верх над «Вегас Голден Найтс» (4-1 в серии).

Отметим, что в финале Восточной конференции известен пока только один участник — «Каролина Хааррикейнз». Второй определится по итогам седьмого матча между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флоридой Пантерз».

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», которая в финальной серии прошлого сезона одолела всё тот же «Эдмонтон» (4-3).