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Победители Восточной и Западной конференций НХЛ выбыли в 1/4 финала Кубка Стэнли

Победители Восточной и Западной конференций НХЛ выбыли в 1/4 финала Кубка Стэнли
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В шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома счётом 2:1 в овертайме переиграл «Виннипег Джетс» — победителя Западной конференции по итогам регулярного сезона и обладателя Президентского кубка.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

Ранее борьбу прекратил «Вашингтон Кэпиталз» — победитель Восточной конференции НХЛ. Столичная команда не смогла выйти в финал Востока, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4).

В финале Западной конференции «звёзды» сыграют с другой канадской командой — «Эдмонтон Ойлерз». «Ураганы» встретятся с победителем противостояния «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» (3-3).

Плей-офф НХЛ. Календарь
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