Победители Восточной и Западной конференций НХЛ выбыли в 1/4 финала Кубка Стэнли

В шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома счётом 2:1 в овертайме переиграл «Виннипег Джетс» — победителя Западной конференции по итогам регулярного сезона и обладателя Президентского кубка.

Ранее борьбу прекратил «Вашингтон Кэпиталз» — победитель Восточной конференции НХЛ. Столичная команда не смогла выйти в финал Востока, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4).

В финале Западной конференции «звёзды» сыграют с другой канадской командой — «Эдмонтон Ойлерз». «Ураганы» встретятся с победителем противостояния «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» (3-3).

Материалы по теме «Даллас» победил «Виннипег» в овертайме шестой игры серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: