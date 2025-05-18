Видео: игроки «Виннипега» после вылета из КС утешают потерявшего отца Марка Шайфли

В Далласе (США) завершился шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-2. После окончания встречи камеры запечатлели трогательный момент с участием проигравшей команды.

Игроки «Джетс» подъехали к их звёздному одноклубнику Марку Шайфли, который прямо перед этой игрой узнал о смерти отца. Партнёры поддержали Марка, который не просто вышел на лёд в трагический для него момент, но и стал автором единственной шайбы своей команды в этом матче. При этом, именно удаление Шайфли в концовке третьего периода обернулось голом «Далласа» в начале овертайма. Ранее сообщалось, что участие канадца в этой встрече нааходилось под вопросом.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео грустного момента после вылета «Джетс» из Кубка Стэнли:

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Всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего Шайфли 11 (5+6) очков в 11 встречах.