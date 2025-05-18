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Видео: игроки «Виннипега» после вылета из КС утешают потерявшего отца Марка Шайфли

Видео: игроки «Виннипега» после вылета из КС утешают потерявшего отца Марка Шайфли
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В Далласе (США) завершился шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-2. После окончания встречи камеры запечатлели трогательный момент с участием проигравшей команды.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

Игроки «Джетс» подъехали к их звёздному одноклубнику Марку Шайфли, который прямо перед этой игрой узнал о смерти отца. Партнёры поддержали Марка, который не просто вышел на лёд в трагический для него момент, но и стал автором единственной шайбы своей команды в этом матче. При этом, именно удаление Шайфли в концовке третьего периода обернулось голом «Далласа» в начале овертайма. Ранее сообщалось, что участие канадца в этой встрече нааходилось под вопросом.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео грустного момента после вылета «Джетс» из Кубка Стэнли:

ВИДЕО

Всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего Шайфли 11 (5+6) очков в 11 встречах.

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Марк Шайфли открыл счёт в 6-м матче с «Далласом». Он мог пропустить игру из-за смерти отца
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