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Пресс-служба «Далласа» оригинально отреагировала на победу над «Виннипегом» в серии КС

Пресс-служба «Далласа» оригинально отреагировала на победу над «Виннипегом» в серии КС
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Пресс-служба «Даллас Старз» в социальных сетях опубликовала пост после победы «звёзд» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выхода в финал конференции.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

Клуб выложил забавную фотографию, на которой техасский ковбой едет верхом на лошади по заснеженному полю на фоне полуразрушенных и заржавевших истребителей под ночным звёздным небом.

«Настало время летней оттепели», — гласит подпись над публикацией.

Фото: «Даллас Старз»

Напомним, техасский клуб выиграл серию со счётом 4-2. В финале Западной конференции «Даллас» сразится с другим канадским клубом — финалистом прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз», который ранее одержал победу в противостоянии с «Вегас Голден Найтс» (4-1).

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