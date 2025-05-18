Обладатель «Президент трофи» не смог выиграть Кубок Стэнли 12-й сезон подряд
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В Далласе (США) завершился шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение лучшей команде завершившегося регулярного чемпионата «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-2.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28 1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12 2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)
Таким образом, этот сезона стал уже 12-м подряд, в котором обладатель Президентского Кубка не смог выиграть Кубок Стэнли. В последний раз это удавалось «Чикаго Блэкхоукс» в 2013 году.
Напомним, «Виннипег» завершил регулярный чемпионат со 116 очками. В борьбе за приз лучшей команде регулярки «реактивщики» опередили первую команду Востока «Вашингтон Кэпиталз» (111 очков), который уже также завершил выступления в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв серию второго раунда «Каролине Харрикейнз» (1-4).
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