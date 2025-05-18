Обладатель «Президент трофи» не смог выиграть Кубок Стэнли 12-й сезон подряд

В Далласе (США) завершился шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение лучшей команде завершившегося регулярного чемпионата «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-2.

Таким образом, этот сезона стал уже 12-м подряд, в котором обладатель Президентского Кубка не смог выиграть Кубок Стэнли. В последний раз это удавалось «Чикаго Блэкхоукс» в 2013 году.

Напомним, «Виннипег» завершил регулярный чемпионат со 116 очками. В борьбе за приз лучшей команде регулярки «реактивщики» опередили первую команду Востока «Вашингтон Кэпиталз» (111 очков), который уже также завершил выступления в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв серию второго раунда «Каролине Харрикейнз» (1-4).