«Это отражает то, насколько мы едины». Тренер «Виннипега» — о поддержке Шайфли после матча

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел, после поражения «реактивщиков» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:2 ОТ) и вылета из розыгрыша, высказался о том, как игроки его команды поддержали их одноклубника Марка Шайфли, который перед этой игрой потерял отца, и удаление которого в концовке третьего периода привело к решающему голу «звёзд».

«Я так горжусь ими. Это отражает то, насколько мы едины», — приводит слова Арниела журналист The Athletic Мурат Эйтс в социальных сетях.

Отметим, что 32-летний Шайфли в этом матче также стал автором единственной шайбы своей команды. Из-за трагического известия накануне встречи его участие в ней изначально было под вопросом.