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«Это отражает то, насколько мы едины». Тренер «Виннипега» — о поддержке Шайфли после матча

«Это отражает то, насколько мы едины». Тренер «Виннипега» — о поддержке Шайфли после матча
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел, после поражения «реактивщиков» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:2 ОТ) и вылета из розыгрыша, высказался о том, как игроки его команды поддержали их одноклубника Марка Шайфли, который перед этой игрой потерял отца, и удаление которого в концовке третьего периода привело к решающему голу «звёзд».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

«Я так горжусь ими. Это отражает то, насколько мы едины», — приводит слова Арниела журналист The Athletic Мурат Эйтс в социальных сетях.

Отметим, что 32-летний Шайфли в этом матче также стал автором единственной шайбы своей команды. Из-за трагического известия накануне встречи его участие в ней изначально было под вопросом.

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