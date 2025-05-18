Форвард «Виннипега» — о Шайфли: трудно выразить словами, через что он прошёл сегодня

Нападающий «Виннипег Джетс» Адам Лаури, комментируя поражение своей команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:2 ОТ) и вылет из розыгрыша, отметил драму своего одноклубника Марка Шайфли, который перед этой встречей потерял отца, а в конце матча получил удаление, которым воспользовался соперник.

«Просто куча эмоций. Сложно выразить словами то, через что Марк прошёл сегодня. Для нас это была огромная цель. Просто эмоционально тяжело, я очень горжусь командой», — сказал Лаури на пресс-конференции.

Отметим, что 32-летний Шайфли в этом матче также стал автором единственной шайбы своей команды. Из-за трагического известия накануне встречи его участие в ней изначально было под вопросом.