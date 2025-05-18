«Его отец гордился бы им». Тренер «Далласа» Дебур поддержал Шайфли после победы в серии
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур, после победы своей команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выхода в финал конференции, прокомментировал драму нападающего «реактивщиков» Марка Шайфли, который перед этой игрой потерял отца, а в конце матча удалился, чем впоследствии воспользовались «звёзды».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28 1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12 2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)
«Я уверен, что его отец гордился бы им, и тем, чего он достиг», — приводит слова Дебура журналистка Лия Ассимакопулос в социальных сетях.
Отметим, что 32-летний Шайфли в этом матче также стал автором единственной шайбы своей команды. Из-за трагического известия накануне встречи его участие в ней изначально было под вопросом.
В финале Западной конференции «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».
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