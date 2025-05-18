«Его отец гордился бы им». Тренер «Далласа» Дебур поддержал Шайфли после победы в серии

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур, после победы своей команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выхода в финал конференции, прокомментировал драму нападающего «реактивщиков» Марка Шайфли, который перед этой игрой потерял отца, а в конце матча удалился, чем впоследствии воспользовались «звёзды».

«Я уверен, что его отец гордился бы им, и тем, чего он достиг», — приводит слова Дебура журналистка Лия Ассимакопулос в социальных сетях.

Отметим, что 32-летний Шайфли в этом матче также стал автором единственной шайбы своей команды. Из-за трагического известия накануне встречи его участие в ней изначально было под вопросом.

В финале Западной конференции «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».