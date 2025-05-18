Защитник «Далласа» Харли повторил уникальное достижение Йона Клингберга в истории франшизы
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Защитник «Даллас Старз» Томас Харли стал автором победной шайбы своей команды в овертайме шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ), благодаря чему «звёзды» вышли в финал конференции.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28 1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12 2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)
Таким образом, 23-летний канадец стал лишь вторым защитником в истории франшизы «Даллас Старз» / «Миннесота Норд Старз», которому удалось забить гол в овертайме плей-офф, благодаря которому его команда вышла в следующий раунд. Первым являлся Йон Клингберг, забивший в 2019 году в овертайме шестого матча серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).
Также в сегодняшней игре с «Джетс» Томас отметился результативной передачей.
Всего в нынешнем плей-офф на счету Харли 11 (4+7) очков в 13 матчах.
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