Защитник «Далласа» Харли повторил уникальное достижение Йона Клингберга в истории франшизы

Защитник «Даллас Старз» Томас Харли стал автором победной шайбы своей команды в овертайме шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ), благодаря чему «звёзды» вышли в финал конференции.

Таким образом, 23-летний канадец стал лишь вторым защитником в истории франшизы «Даллас Старз» / «Миннесота Норд Старз», которому удалось забить гол в овертайме плей-офф, благодаря которому его команда вышла в следующий раунд. Первым являлся Йон Клингберг, забивший в 2019 году в овертайме шестого матча серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).

Также в сегодняшней игре с «Джетс» Томас отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Харли 11 (4+7) очков в 13 матчах.