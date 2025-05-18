Александр Овечкин получил подарок от Дэвида Бекхэма в честь снайперского рекорда НХЛ

Бывший британский футболист Дэвид Бекхэм сделал подарок российскому форварду хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в честь установления им нового снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги.

Британец в честь достижения россиянина подарил ему белоснежные бутсы с автографом. «Огромные поздравления с забитыми 895 голами. На несколько больше, чем я», — написано на бутсах. Соответствующее видео с подарком опубликовала супруга Овечкина Анастасия Шубская на своей страничке в одной из социальных сетей.

Фото: Соцсети Анастасии Шубкской

Напомним, Овечкин превзошёл по голам в регулярках НХЛ Уэйна Гретцки, который удерживал данный рекорд на протяжении многих лет.

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