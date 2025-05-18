Пьянов — о сезоне «Сибири»: то на эйфории выигрываем, то будто в хоккей играть разучились
Поделиться
Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов описал прошедший сезон-2024/2025 в исполнении новосибирского клуба. «Сибирь» в первом раунде плей-офф уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей.
– Валентин, опишите сезон «Сибири» одним словом.
– Зебра, наверное, какая-то: то чёрная полоса, то белая. Волнообразная, другого слова нет. То можем всех подряд на какой-то эйфории выигрывать, то всё в наши ворота залетает, как будто разучились в хоккей играть, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Валентином Пьяновым читайте на «Чемпионате» в 9:00 мск.
Комментарии
- 18 мая 2025
-
08:50
-
08:35
-
08:15
-
08:10
-
08:06
-
07:59
-
07:48
-
07:35
-
07:20
-
07:04
-
06:47
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
06:04
-
06:00
-
05:43
-
05:30
-
05:16
-
04:55
-
03:59
-
03:42
-
03:02
-
02:56
-
02:45
-
02:17
-
02:06
-
01:41
-
00:06
-
00:00
- 17 мая 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:42
-
23:28
-
22:54