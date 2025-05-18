Пьянов — о сезоне «Сибири»: то на эйфории выигрываем, то будто в хоккей играть разучились

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов описал прошедший сезон-2024/2025 в исполнении новосибирского клуба. «Сибирь» в первом раунде плей-офф уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей.

– Валентин, опишите сезон «Сибири» одним словом.

– Зебра, наверное, какая-то: то чёрная полоса, то белая. Волнообразная, другого слова нет. То можем всех подряд на какой-то эйфории выигрывать, то всё в наши ворота залетает, как будто разучились в хоккей играть, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Валентином Пьяновым читайте на «Чемпионате» в 9:00 мск.