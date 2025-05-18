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«Мы семья». Защитник «Виннипега» — об эмоциональных обьятиях с потерявшим отца Шайфли

«Мы семья». Защитник «Виннипега» — об эмоциональных обьятиях с потерявшим отца Шайфли
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Защитник «Виннипег Джетс» Нил Пионк прокомментировал эмоциональные обьятия игроков команды с нападающим Марком Шайфли, который пережил смерть отца накануне шестого матча серии с «Даллас Старз» (1:2 ОТ, 2-4). Канадский форвард стал автором шайбы и получил удаление, которое реализовали «звёзды» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

«Мы хотели показать, что мы рядом с ним. Мы семья, Шайф — большая часть нашей семьи, и мы рядом с ним, что бы ни случилось. Это было сообщение — «мы не уйдём со льда без него», — цитирует Пионка пресс-служба клуба.

Из-за трагического известия накануне встречи участие Шайфли в ней изначально было под вопросом.

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