«Мы семья». Защитник «Виннипега» — об эмоциональных обьятиях с потерявшим отца Шайфли
Поделиться
Защитник «Виннипег Джетс» Нил Пионк прокомментировал эмоциональные обьятия игроков команды с нападающим Марком Шайфли, который пережил смерть отца накануне шестого матча серии с «Даллас Старз» (1:2 ОТ, 2-4). Канадский форвард стал автором шайбы и получил удаление, которое реализовали «звёзды» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28 1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12 2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)
«Мы хотели показать, что мы рядом с ним. Мы семья, Шайф — большая часть нашей семьи, и мы рядом с ним, что бы ни случилось. Это было сообщение — «мы не уйдём со льда без него», — цитирует Пионка пресс-служба клуба.
Из-за трагического известия накануне встречи участие Шайфли в ней изначально было под вопросом.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2025
-
08:50
-
08:35
-
08:15
-
08:10
-
08:06
-
07:59
-
07:48
-
07:35
-
07:20
-
07:04
-
06:47
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
06:04
-
06:00
-
05:43
-
05:30
-
05:16
-
04:55
-
03:59
-
03:42
-
03:02
-
02:56
-
02:45
-
02:17
-
02:06
-
01:41
-
00:06
-
00:00
- 17 мая 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:42
-
23:28
-
22:54