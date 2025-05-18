«Мы семья». Защитник «Виннипега» — об эмоциональных обьятиях с потерявшим отца Шайфли

Защитник «Виннипег Джетс» Нил Пионк прокомментировал эмоциональные обьятия игроков команды с нападающим Марком Шайфли, который пережил смерть отца накануне шестого матча серии с «Даллас Старз» (1:2 ОТ, 2-4). Канадский форвард стал автором шайбы и получил удаление, которое реализовали «звёзды» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

«Мы хотели показать, что мы рядом с ним. Мы семья, Шайф — большая часть нашей семьи, и мы рядом с ним, что бы ни случилось. Это было сообщение — «мы не уйдём со льда без него», — цитирует Пионка пресс-служба клуба.

Из-за трагического известия накануне встречи участие Шайфли в ней изначально было под вопросом.