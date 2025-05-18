«Даллас» вышел в полуфинал КС, «Спортинг» стал чемпионом Португалии. Главное к утру

«Даллас Старз» победил «Виннипег Джетс» в овертайме шестой игры серии плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, «Спортинг» обыграл «Виторию Гимарайнш» и стал чемпионом Португалии — 2024/2025, опередив «Бенфику» в последнем туре, сборная Канады разгромила национальную команду Словакии в матче группового этапа ЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».