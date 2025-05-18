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18 мая главные новости спорта, трансферы, результаты плей-офф НХЛ, НБА, UFC, ЧМ-2025 по хоккею

«Даллас» вышел в полуфинал КС, «Спортинг» стал чемпионом Португалии. Главное к утру
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«Даллас Старз» победил «Виннипег Джетс» в овертайме шестой игры серии плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, «Спортинг» обыграл «Виторию Гимарайнш» и стал чемпионом Португалии — 2024/2025, опередив «Бенфику» в последнем туре, сборная Канады разгромила национальную команду Словакии в матче группового этапа ЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Даллас» победил «Виннипег» в овертайме шестой игры серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
  2. «Спортинг» стал чемпионом Португалии — 2024/2025, опередив «Бенфику» в последнем туре.
  3. Канада разгромила сборную Словакии на ЧМ-2025 со счётом 7:0.
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