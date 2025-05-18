Пьянов — о стиле «Сибири»: мы не «Северсталь», не можем как заведённые зайчики бегать

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о стиле игры новосибирского клуба под руководством Вадима Епанчинцева.

– Вы перед началом сезона понимали, в какой хоккей собирается играть «Сибирь» при новом тренерском штабе?

– Наверное, нет. Я с Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым работал до этого в «Сарыарке» пару месяцев, был знаком с ним. Такого, что нам пришли и объяснили, в какую систему мы будем играть, не было. Мы понимали, за счёт чего мы можем выигрывать: надёжная оборона, большинство. У нас был «директор большинства» (речь о Тейлоре Беке. – Прим. «Чемпионата»), как его все называют. Основную массу матчей мы выиграли, когда играли, как в плей-офф: вся команда бьётся, ловит броски на себя, выходит с полной самоотдачей.

– Это правда, большинство матчей так и выигрывалось, но при этом Епанчинцев же пропагандирует несколько иной хоккей – более атакующий.

– Скажем так, команда у нас была не особо скоростная, за исключением нескольких ребят. Мы не «Северсталь», не можем как заведённые зайчики бегать по кругу и не уставать. Возрастная команда, надо было играть грамотно. Тактику мы по ходу сезона несколько раз перестраивали, тренерский штаб видел, что с предыдущей мы не справляемся.

Сказать, что не было тактики, не могу. Перед каждой игрой нам объясняли всё, на сборах готовили базу. Если ответить банально: какие наработки были перед сезоном, на том игра и строилась, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.