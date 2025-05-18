«Виннипег» показал 5-й результат в истории КС по длительности серии поражений в гостях

«Виннипег Джетс» в гостях уступил «Даллас Старз» в шестом матче серии и вылетел из Кубка Стэнли. В текущем плей-офф канадская команда проиграла все шесть гостевых матчей. С сезона-2022/2023 «Виннипег» проиграл 10 гостевых матчей подряд в плей-офф, что является пятым результатом в истории Кубка Стэнли.

Также по 10 гостевых матчей подряд проиграли «Нэшвилл Предаторз» (дважды — с 2004 по 2008 год и с 2019 по 2024 год), «Чикаго Блэкхоукс» (с 1985 по 1989 год) и «Баффало Сэйбрз» (с 1983 по 1988 год).

«Чикаго» с 1975 по 1979 год проиграл 11 гостевых матчей подряд в плей-офф, «Сент-Луис Блюз» — 12 матчей с 1972 по 1980 год. По 13 подобных поражений подряд имеют «Оттава Сенаторз» (с 1998 по 2002 год) и «Монреаль Канадиенс» (с 1935 по 1943 год).

Антирекорд в истории Кубка Стэнли принадлежит «Нью-Йорк Рейнджерс», который с 1958 по 1971 год проиграл 17 гостевых встреч плей-офф подряд.