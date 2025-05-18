«Слишком рано почувствовали себя суперхоккеистами». Пьянов — о молодых игроках «Сибири»

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов оценил игру молодых игроков новосибирского клуба и отметил необходимость усердных тренировок.

– Епанчинцев на итоговой пресс-конференции сказал, что более опытные игроки перерабатывали молодых на тренировках в течение сезона. Вы со своей стороны это как видели?

– Может быть, я грубо скажу и ребята обидятся, но, как по мне, они слишком рано почувствовали себя суперхоккеистами и перестали работать. Это моё личное мнение. Хороший пример – Саня Першаков. Человек три месяца не играл, ездил с нами, но выходил на каждую тренировку, пахал в полную, оставался после, бросал по воротам, после игр шёл на запасной лёд и там отрабатывал. В конце сезона вышел, одного за борт выкинул, второго, сейчас в сборной играет. Это работоспособность.

Я не спорю, у нас талантливые ребята, одарённые: Михалёв, Люзенков, Овчинников был. Но на таланте вылезают единицы, всегда есть над чем работать. Один сезон зазвездился – молодец. Но в следующем надо доказывать. Это моё мнение. На тренировках старшие ребята подъезжали, говорили выполнять в полную силу задания. Серёга Широков же в углах долбится, у него шайбу не отобрать, а ребята моложе приходят и не пашут так. Думаю, все уже поняли, что без работы никак. Ваня Климович – показатель. Приехал из ВХЛ, готов ко всему.

«Один в один» они хороши, завяжут тебя так, что не развяжешься, но когда приезжает «Локомотив» и начинает тебя прессинговать, то ты просто так из угла не вылезешь: надо и поработать, и в оборону вернуться. В МХЛ так можно, но тут надо перестраиваться и пахать, каким бы талантом ты ни был. Тот же Макдэвид, я уверен, пашет больше всех. Вряд ли он просто родился с такими руками и ногами. Илья Михеев, мой друг, рассказывал мне, как те же Мэттьюс, Таварес работают и тренируются. Он мне говорит: «Я приходил один из первых, а они уже там». Ребята, какими бы звёздами ни были, работают над собой, чтобы поддерживать этот статус, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.