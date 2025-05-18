«Он будто русский». Форвард «Сибири» — об Энди Андреоффе

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что канадский форвард Энди Андреофф всегда выкладывается на тренировках в полную силу.

«Андреофф – другой. Он работяга, не было такого, что он не хочет идти на тренировку, а желает пойти в зал. Если вся команда идёт, то и он со всеми. Он будто русский, всегда пашет на тренировках, работает в полную силу», — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

34-летний канадский нападающий провёл в КХЛ два сезона с момента дебюта в лиге за «Сибирь», за которую сыграл в 137 матчах и набрал 81 очко — забросил 51 шайбу и отдал 30 результативных передач.