Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он будто русский». Форвард «Сибири» — об Энди Андреоффе

«Он будто русский». Форвард «Сибири» — об Энди Андреоффе
Комментарии

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что канадский форвард Энди Андреофф всегда выкладывается на тренировках в полную силу.

«Андреофф – другой. Он работяга, не было такого, что он не хочет идти на тренировку, а желает пойти в зал. Если вся команда идёт, то и он со всеми. Он будто русский, всегда пашет на тренировках, работает в полную силу», — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

34-летний канадский нападающий провёл в КХЛ два сезона с момента дебюта в лиге за «Сибирь», за которую сыграл в 137 матчах и набрал 81 очко — забросил 51 шайбу и отдал 30 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Валентином Пьяновым читайте на «Чемпионате»:
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
Эксклюзив
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android