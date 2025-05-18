Хеллебайк завершил третий розыгрыш Кубка Стэнли подряд с менее 90% отражённых бросков

В Далласе (США) завершился шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение лучшей команде завершившегося регулярного чемпионата «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-2.

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк впервые в этом плей-офф пропустил менее трёх шайб в гостевом матче. 31-летний голкипер отразил 18 из 20 бросков. Хеллебайк проиграл все шесть гостевых матчей при 80,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 5,06.

Хеллебайк завершил плей-офф с шестью победами в 13 матчах при 86,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,08.

Двукратный обладатель «Везина Трофи» (и претендент на награду в этом году) завершил третий плей-офф подряд с менее 90% отражённых бросков (2023 – 88,6% после пяти игр, 2024 – 87,0% после пяти игр).