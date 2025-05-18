«Ещё пара таких матчей — и выгнали бы всю команду». Пьянов о поражениях на старте плей-офф

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов высказался о первых двух разгромных поражениях в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» с общим счётом 2:15.

– Вы после первых двух игр в плей-офф очень ярко высказались и сказали, что командой собрались и провели беседу. В каком формате и составе она была?

– Когда ты 2:15 «горишь» после двух игр, не знаю кем надо быть, чтобы не понять того, что при ещё нескольких таких матчах нас всех скинут в один пакетик и выкинут в речку, то есть выгонят всю команду. При своих болельщиках так нельзя было делать. Собрались, поговорили о том, что нам надо выйти и показать: мы что-то можем. Дань уважения надо было отдать: каждый матч полные трибуны, безумная поддержка.

На улицах постоянно узнают, раньше в Новосибирске я такого не замечал. После плей-офф с собакой гулял, ко мне подошли и сказали: «Какие вы молодцы, так сыграли!» Я отвечаю, что мы проиграли, а мне в ответ: «Да без разницы, вы так бились, шайбу не засчитали». На машине едешь, люди окна открывают, говорят: «Молодчики».

При таком хоккейном буме мы не могли играть спустя рукава. Вышли и не выдумывали. Те же иностранцы тоже: Лайпсик до этого мог разогнаться, потерять шайбу. А в плей-офф он стал играть более разумно, перешагнул через свой любимый стиль в пользу победы, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.