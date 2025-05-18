Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ещё пара таких матчей — и выгнали бы всю команду». Пьянов о поражениях на старте плей-офф

«Ещё пара таких матчей — и выгнали бы всю команду». Пьянов о поражениях на старте плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов высказался о первых двух разгромных поражениях в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» с общим счётом 2:15.

– Вы после первых двух игр в плей-офф очень ярко высказались и сказали, что командой собрались и провели беседу. В каком формате и составе она была?
– Когда ты 2:15 «горишь» после двух игр, не знаю кем надо быть, чтобы не понять того, что при ещё нескольких таких матчах нас всех скинут в один пакетик и выкинут в речку, то есть выгонят всю команду. При своих болельщиках так нельзя было делать. Собрались, поговорили о том, что нам надо выйти и показать: мы что-то можем. Дань уважения надо было отдать: каждый матч полные трибуны, безумная поддержка.

На улицах постоянно узнают, раньше в Новосибирске я такого не замечал. После плей-офф с собакой гулял, ко мне подошли и сказали: «Какие вы молодцы, так сыграли!» Я отвечаю, что мы проиграли, а мне в ответ: «Да без разницы, вы так бились, шайбу не засчитали». На машине едешь, люди окна открывают, говорят: «Молодчики».
При таком хоккейном буме мы не могли играть спустя рукава. Вышли и не выдумывали. Те же иностранцы тоже: Лайпсик до этого мог разогнаться, потерять шайбу. А в плей-офф он стал играть более разумно, перешагнул через свой любимый стиль в пользу победы, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Материалы по теме
«Обосрались по полной». Пьянов — о двух поражениях в Уфе с общим счётом 2:15
Полную версию эксклюзивного интервью с Валентином Пьяновым читайте на «Чемпионате»:
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
Эксклюзив
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android