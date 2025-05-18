«Фарта». Форвард «Сибири» — о том, чего не хватило для прохода «Салавата» в плей-офф

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что новосибирскому клубу не хватило удачи для прохода уфимского «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубка Гагарина. Уфимцы одержали победу в семи матчах.
– Чего всё-таки не хватило в серии с «Салаватом»?
– Фарта. Те злосчастные сантиметры… Понятно, что на нас изначально никто не ставил, особенно после 2:15. Не у каждого в карьере бывают такие моменты, что ты проиграл с таким счётом и вернулся в серию. Тот же «Трактор» проиграл Минску 0:8, и что? Сейчас играют в финале. Все могут ошибаться, бывают просадки, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.