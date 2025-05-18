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«Фарта». Форвард «Сибири» — о том, чего не хватило для прохода «Салавата» в плей-офф

«Фарта». Форвард «Сибири» — о том, чего не хватило для прохода «Салавата» в плей-офф
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что новосибирскому клубу не хватило удачи для прохода уфимского «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубка Гагарина. Уфимцы одержали победу в семи матчах.

– Чего всё-таки не хватило в серии с «Салаватом»?
– Фарта. Те злосчастные сантиметры… Понятно, что на нас изначально никто не ставил, особенно после 2:15. Не у каждого в карьере бывают такие моменты, что ты проиграл с таким счётом и вернулся в серию. Тот же «Трактор» проиграл Минску 0:8, и что? Сейчас играют в финале. Все могут ошибаться, бывают просадки, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Валентином Пьяновым читайте на «Чемпионате»:
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
Эксклюзив
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
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