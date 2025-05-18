Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона-2024/2025 на 18 мая

Сегодня, 18 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 18 мая (время — московское):

17:00. «СКА-1946» — МХК «Спартак».

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1).

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.