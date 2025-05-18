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«Два дня мы лучшие друзья, а на другой как собаки лаем друг на друга». Пьянов — о Беке

«Два дня мы лучшие друзья, а на другой как собаки лаем друг на друга». Пьянов — о Беке
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов оценил непростой характер канадского нападающего Тейлора Бека.

– Со стороны не казалось, что всё хорошо в коллективе, доносились слухи, что есть проблемы во взаимоотношениях с легионерами.
– Были такие моменты. И в прекрасной семье бывают скандалы, так что это просто рабочие моменты. Я тоже кричал, с Беком ругался, хотя многие могли подумать, что это Широков орёт. Это был я. Считаю, что непозволительно уходить так, как он (речь о том, что Бек в матчах регулярного чемпионата досрочно покидал скамейку команды. – Прим. «Чемпионата»). Мы все знаем, что он вспыльчивый молодой человек, который, к сожалению, ушёл в другую команду. Однако в плей-офф он показал, что может биться ради команды, работать и выкладываться на 100%. Да, в сезоне были к нему претензии со стороны ребят и болельщиков, но, как он сыграл в Кубке Гагарина, дорогого стоит. Это касается всех: бились, никто не уходил от борьбы, как это часто бывает. Все выложились на полную.

– Как с Беком строились отношения в бытовом плане?
– У меня с ним отношения были, как весь наш сезон, волнообразные: два дня мы с ним лучшие друзья, можем переписываться, общаться, а на другой день мы как собаки лаем друг на друга, ругаемся. Потом можем подойти друг к другу, высказать своё мнение: он мне говорил о том, что я не могу ругаться на кого-то при всех, на лавке надо вести себя по-другому, а я ему, что нельзя уходить во время игр. Это все знают, секрета тут нет. Он сам потом это понял, ребята постарше с ним поговорили. Запоминается всё по концовке. Сезон можно на подножке проехать, но, когда начинается плей-офф, там война. Как говорят руководители, в кубковых играх зарыты контракты. Я согласен, плей-офф – показатель сезона, — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Валентином Пьяновым читайте на «Чемпионате»:
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
Эксклюзив
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
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