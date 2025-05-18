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Валентин Пьянов: Мёрфи — своеобразный, его лучше не трогать

Валентин Пьянов: Мёрфи — своеобразный, его лучше не трогать
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что канадский защитник новосибирской команды Тревор Мёрфи имеет своеобразный характер и показывает свою лучшую игру в спокойном состоянии.

«Мёрфи — своеобразный, его лучше не трогать. Когда его никто не тревожит, он показывает свою лучшую игру», — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

29-летний канадский защитник выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мёрфи провёл 301 матч, в которых набрал 197 очков — забил 52 гола и отдал 145 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Валентином Пьяновым читайте на «Чемпионате»:
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
Эксклюзив
«После 2:15 поняли: ещё пара таких игр — нас выкинут в речку». Интервью с лидером «Сибири»
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