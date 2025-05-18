Валентин Пьянов: Мёрфи — своеобразный, его лучше не трогать

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что канадский защитник новосибирской команды Тревор Мёрфи имеет своеобразный характер и показывает свою лучшую игру в спокойном состоянии.

«Мёрфи — своеобразный, его лучше не трогать. Когда его никто не тревожит, он показывает свою лучшую игру», — сказал Пьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

29-летний канадский защитник выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мёрфи провёл 301 матч, в которых набрал 197 очков — забил 52 гола и отдал 145 результативных передач.